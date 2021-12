Piemonte: Consiglio regionale approva esercizio provvisorio

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato oggi l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione. La prima Commissione, presieduta da Carlo Riva Vercellotti, aveva dato il via libera al provvedimento ieri. L'esercizio provvisorio sarà in vigore in Piemonte a partire dal primo gennaio 2022, e si protrarrà per non più di quattro mesi. Le spese potranno essere impegnate mensilmente sulla base del bilancio previsionale 2021-23. Il via libera è arrivato dopo una querelle legata alla bocciatura, con l'astensione del centrodestra, di un ordine del giorno del capogruppo Luv Marco Grimaldi, sul quale ieri in Commissione sarebbe stata invece trovata un'intesa fra maggioranza e opposizione. Il documento impegnava la Giunta Cirio sul finanziamento della quota non sanitaria della residenzialità psichiatrica, istituendo un apposito fondo. Il fatto è stato stigmatizzato dagli esponenti del centrosinistra, e Grimaldi ha chiesto che la questione si affrontata nella prima capigruppo, in congiunta con la Commissione per il Regolamento o altra Commissione che il presidente Stefano Allasia ritenga adeguata. "Vi facciamo passare l'esercizio provvisorio in nemmeno un'ora e mezza - ha rimarcato Grimaldi, rivolgendosi alla maggioranza - e voi ci fate questo voltafaccia". "Dal punto di vista della promessa politica - ha replicato l'assessore al Bilancio, Andrea Tronzano - non c'è nessun problema, abbiamo deciso di astenerci perché questa non è la sede giusta per approvare i fondi oggetto dell'ordine del giorno, che saranno comunque garantiti dalla Giunta con un atto apposito".