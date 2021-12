Università Torino, bilancio da 1,2 mld, 100 mln per edilizia

L'Università di Torino approva un bilancio di previsione per il 2022 da 1,2 miliardi di euro con 500 milioni di conto economico e vara il piano Re-Inventing con 100 milioni di euro di investimenti per l'edilizia. Tra il 2020 e il 2021 sono state effettuate 776 assunzioni, molte a tempo indeterminato, mentre per il 2022 sono previste 585 nuove nomine di cui 187 ricercatori a tempo determinato e 159 tecnici amministrativi. Più che raddoppiati i fondi per la ricerca: passeranno da 6 a 10 milioni i fondi per ricerca locale, 4 milioni saranno destinati a progetti di collaborazione internazionale, altri fondi sono previsti per dottorandi di ricerca, 4,5 milioni per gli assegni di ricerca e ricercatori, 20 milioni per le infrastrutture tecnologiche. "Siamo una comunità di più di 100.000 persone, con un ruolo importante nella città", ha sottolineato il rettore Stefano Geuna nella conferenza stampa di fine anno. La maggior parte degli interventi di edilizia sarà completata entro il 2025 e tra questi ci sarà il completamento della ristrutturazione di Palazzo Nuovo. Tempi di approvazione molto rapidi, i lavori dovranno partire entro fine 2022 o entro fine 2023. "Abbiamo davanti sfide enormi sia sulla ricerca sia sugli sviluppi infrastrutturali che richiedono una squadra organizzata. Abbiamo approvato un nuovo assetto organizzativo con la nascita di una direzione innovazione e internazionalizzazione", ha sottolineato il direttore generale dell'ateneo Andrea Silvestri. "L'Università deve essere sempre più in grado di affrontare le sfide con i nostri partner. La nostra crescita coincide con la crescita del territorio", ha aggiunto la prorettrice Giulia Carluccio.