TRAVAGLI DEMOCRATICI

Novara, Pd in macerie e senza voti

Dopo la Caporetto delle Provinciali, ennesima faida in un partito ridotto ai minimi termini, senza un segretario e animato solo da tanto rancore. Il caso Paladini. "Qualcuno ha votato con i berluscones". Resa dei conti fissata il 27 dicembre

Si cammina tra le macerie di quello che fu uno dei primi avamposti renziani. A Novara, i colonnelli del Pd pensavano di aver toccato il fondo con le elezioni comunali d’autunno e invece si sono ritrovati a scavare in occasione delle provinciali. La sfida si è conclusa con 3 eletti del centrosinistra e 9 del centrodestra: non è stata una sconfitta ma l’ennesima Caporetto. Sono passati cinque anni da quando Andrea Ballarè lasciò Palazzo Cabrino e i dem iniziarono a inanellare una sconfitta dietro l’altra; sembra passato un secolo.

In tutta la provincia l’unica città ancora in mano al centrosinistra è Cameri, dove il sindaco Giuliano Pacileo amministra grazie all’appoggio di Forza Italia e proprio sulla città degli F-35 si concentrano la maggior parte dei dubbi sull’ipotesi di un fuoco amico sul Pd alle ultime provinciali: “Qualcuno dei nostri ha votato l'assessore berlusconiano Rosa Maria Manfrinoli” si sussurra a mezza bocca. Come dopo ogni disfatta ci si guarda di sguincio, accuse reciproche di tradimento e così diventa un caso anche la mancata elezione di Sara Paladini, consigliera comunale che ha ottenuto solo tre dei sette voti “pesanti”, per via del sistema ponderato, espressi dai suoi compagni di banco in Comune ed è stata superata da Marco Uboldi, Marta Moalli e Angelo Barbaglia.

Un errore di valutazione? Uno sgarbo? Difficile da dire. Il Pd ormai è senza guida. La segretaria provinciale Ilaria Cornalba si è dimessa a ottobre dopo la sconfitta alle Comunali e pure Rossano Pirovano, che in un primo tempo aveva dato la disponibilità a traghettare il partito, dopo la mancata elezione di Paladini medita il passo indietro. Si rischia un congresso al buio, un’ennesima conta in un partito balcanizzato che tra una faida e l’altra rischia seriamente di scomparire. Secondo la maggioranza che appoggiava Cornalba (Giuliana Manica, Franca Biondelli, Matteo Besozzi) è stata la minoranza a boicottare la Paladini; gli accusati (Augusto Ferrari, Domenico Rossi e Milù Allegra) replicano che no, semmai il problema è quel che è successo negli altri Comuni dove nessuno dei suoi l’ha aiutata.

Il capogruppo a Novara Nicola Fonzo (candidato sindaco del centrosinistra asfaltato da Canelli) ha chiesto e ottenuto la convocazione di un direttivo cittadino il 27 dicembre. L’ultimo tentativo di rimettere insieme i pezzi di un partito che trova ragion d’essere solo nelle dinamiche che accadono al proprio interno.