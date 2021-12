Crollo gru: domani in Duomo funerali Filippo, Torino in lutto

Si svolgeranno domani mattina nel Duomo di Torino, alle 11, i funerali di Filippo Falotico, il più giovane dei tre operai morti sabato nel crollo della gru in via Genova. Lo rende noto la città di Torino che, come previsto da ordinanza del sindaco Stefano Lo Russo, ha proclamato il lutto cittadino "in memoria delle tre vittime e in segno di commossa partecipazione della comunità torinese". Sono previste le bandiere a mezz'asta negli uffici comunali e il servizio di accompagnamento della polizia municipale delle salme. I funerali di Filippo Falotico, domani in Duomo a Torino, saranno celebrati dall'arcivescovo, monsignor Cesare Nosiglia. La salma del ventenne sarà poi tumulata nella tomba di famiglia a Laurenzana, in provincia di Potenza. Sempre domani si svolgeranno i funerali delle altre due vittime. A Cassano D'Adda (Milano) quello di Roberto Peretto, che verrà poi cremato a Bergamo, a Carugate (Milano) quelli di Marco Pozzetti.