Banca Intermobiliare: conclusa in anticipo offerta diritti

Nel corso della prima seduta dell'offerta su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, risultano venduti tutti i diritti di opzione non esercitati nel periodo di opzione che attribuiscono il diritto alla sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova emissione Banca Intermobiliare, corrispondenti al 2,53% del totale delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale deliberato dal consiglio di amministrazione della banca in data 11 novembre. Lo rende noto un comunicato della stessa Banca Intermobiliare, nel quale ricorda che l'esercizio dei diritti inoptati acquistati nell'ambito dell'offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il 23 dicembre.