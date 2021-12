Rsa: Sacco (M5s), nuove linee bene ma non sufficienti

"L'adozione da parte della Regione di nuove linee guida che permettono agli operatori socio-sanitari di coadiuvare gli infermieri nella somministrazione di farmaci nelle Rsa è un passo nella giusta direzione, fatto anche grazie al confronto con le organizzazioni sindacali del settore. Ma non è in alcun modo sufficiente a risolvere gli enormi problemi delle case di riposo piemontesi". Così il capogruppo M5s in Regione Piemonte, Sean Sacco. "La crisi nata con la pandemia - rimarca Sacco - è ancora in corso, il personale continua a scappare a causa dei contratti riservati alla cooperative con stipendi risicati e lavori sottostimati. In alcuni casi gli operatori si trovano addirittura a lavorare da soli con 20 ospiti non autosufficienti. Tutto ciò determina una costante carenza di educatori, Oss e infermieri, e non saranno certo le nuove linee guida annunciate da Cirio a fermare questa tendenza". "Da tempo - aggiunge - abbiamo segnalato la questione in Consiglio regionale, sollecitando interventi celeri. È necessario che la Giunta prenda atto dei gravi problemi di carenza di personale presenti nella stragrande maggioranza delle case di riposto piemontesi e lavori in questa direzione insieme alle organizzazioni datoriali e sindacali. Solo cosi' sara' possibile superare questa crisi senza precedenti".