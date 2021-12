Crollo gru: consulente ditta, vittime lavoravano in sicurezza

"Le vittime erano imbracate correttamente e stavano lavorando in piena sicurezza così come doveva essere. A venire giù è stata la struttura. Ed è una cosa diversa. Si tratta ora di capire perché". Lo ha detto Alberto Giulietta, consulente di una delle aziende interessate nel caso del crollo della gru che sabato scorso a Torino ha ucciso tre operai in via Genova.