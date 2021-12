Crollo gru: consulente ditta, 90% incidenti errore umano

"Tutti gli infortuni hanno un 90% di errore umano e un 10% di attribuibile a macchinari e quant'altro. Lo dicono l'esperienza e le statistiche. Non credo che questo caso sia diverso". E quanto ha affermato Alberto Giulietta, consulente tecnico di una delle aziende che stanno partecipando come osservatrici al sopralluogo nel tratto di via Genova a Torino in cui sabato scorso il crollo di una gru è costato la vita a tre operai. "Ipotesi non ne faccio - ha precisato -. Dobbiamo verificare e ragionare con calma tutti insieme per capire a chi attribuire le responsabilità. Ma che qualcosa non abbia funzionato è evidente".