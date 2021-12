Torino: Russi (M5s), su movida chi ci criticò oggi inasprisce

"Quando nel 2018 approvammo la modifica regolamentare che apriva la strada a queste limitazioni, le forze di minoranza ci attaccarono duramente per quella che a loro modo di vedere era una modifica ‘cervellotica, perché limitava l'azione amministrativa a decretare il perenne stato di emergenza in alcune zone della Città’ e che ‘mancava di visione’. Ora che quelle stesse persone sono al Governo, non solo propongono le stesse misure su cui per anni ci hanno criticato, ma addirittura le inaspriscono, rendendo evidente che, nonostante gli attacchi politici, anche per loro quella è una valida strada da percorrere. Non sarebbe stato più onesto ammetterlo prima?". A dirlo il capogruppo M5s in Consiglio comunale, Andrea Russi, a proposito della delibera che la Giunta intende approvare per mettere un freno alla movida selvaggia "Oggi - ricorda Russi su Facebook - l'assessore al Commercio Paolo Chiavarino ha portato in Commissione una deliberazione che modifica l'estensione temporale delle limitazioni alla vendita e asporto di bevande alcoliche nelle aree della movida. In pratica nelle aree di Vanchiglia, Piazza Vittorio, San Salvario e Borgo Rossini non si potranno più vendere alcolici per asporto nelle ore serali dal 1 gennaio al 31 dicembre, dunque per tutto l'anno, mentre fino ad oggi non era consentito soltanto nei mesi che vanno da aprile a novembre".