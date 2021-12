Fusione Unipol-Sai: gip, informazioni non alterarono prezzi

Le "risultanze istruttorie e peritali hanno dimostrato che le informazioni fornite al mercato con il comunicato stampa non avevano provocato o non potevano provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni delle società partecipanti alla fusione". Lo scrive il gip di Milano Anna Calabi nel provvedimento di 21 pagine con cui, accogliendo la richiesta della Procura e le tesi difensive, ha disposto l'archiviazione dell'inchiesta in cui tra i 7 indagati figuravano Carlo Cimbri, amministratore delegato di UnipolSai, e Pierluigi Stefanini, presidente del gruppo Unipol, accusati di aggiotaggio. Indagine che vedeva al centro i rapporti di concambio deliberati nell'operazione di fusione del 2013 tra la compagnia assicurativa bolognese e le società del gruppo Fondiaria. L'indagine nel 2018 era passata da Torino a Milano, dopo che l'avvocato Ermenegildo Costabile, difensore dell'amministratore delegato Cimbri, aveva sollevato la questione di competenza territoriale davanti alla Cassazione, che l'aveva accolta. Tra le 7 posizioni archiviate figurano anche quella di Fabio Cerchiai, che era indagato per aggiotaggio in qualità di presidente di Fondiaria-Sai, e di Gaetano Caputi, che era accusato di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza e abuso d'ufficio. Tutti archiviati oggi.

Archiviate anche le accuse di aggiotaggio nei confronti di Vanes Galanti, "quale presidente di Unipol Assicurazioni", di Roberto Giay, "quale Amministratore Delegato di Premafin HP" e di Paolo Gualtieri, "socio dello studio Gualtieri & Associati, quale advisor di Unipol Assicurazioni". In conclusione, scrive il gip nel suo provvedimento molto 'tecnico', "dai documenti agli atti risulta che i rapporti di cambio erano stati approvati dai consigli di amministrazione e dai comitati parti correlate con il supporto delle valutazioni di 10 advisor". Per il giudice "l'asserita non congruità dei rapporti di cambio per gli azionisti di Fonsai e di Milano Assicurazioni, contrasta con il giudizio di congruità riportato nella relazione Gualtieri" e pertanto "l'ipotesi d'accusa non trova alcun conforto". Il gip "aderisce alla prospettazione" dei pm: "se da un lato le conversazioni oggetto di intercettazione illustrate nell'annotazione del Nucleo di Polizia Tributaria di Torino - scrive - delineavano un significativo quadro indiziario nella fase iniziale delle indagini, su di esse, in assenza di approfondite verifiche contabili, non può fondarsi l'esercizio dell'azione penale per il reato di aggiotaggio". In ogni caso, spiega ancora, "sono pienamente condividibili le argomentazioni svolte dai difensori degli indagati Carlo Cimbri e Fabio Cerchiai" che hanno evidenziato "come lo scostamento di 30 milioni di euro rispetto alla maggiore riservazione prevista di 216 milioni di euro, a fronte di una riserva sinistri di Milano Assicurazioni ammontante all'epoca ad 4.150 milioni" e la contestata "svalutazione per 12,5 milioni dei crediti verso le società IMCO spa e Synergia spa del Gruppo Ligresti rappresentassero valori, complessivamente pari allo 0,07% dell'attivo patrimoniale del Gruppo Fondiaria Sai, sostanzialmente ininfluenti sull'andamento del titolo in borsa".