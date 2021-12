Agricoltura: Piemonte, 500 mila euro per le tartufaie

Ammonta a circa mezzo milione di euro lo stanziamento della Regione Piemonte per conservare e valorizzare il patrimonio tartufigeno piemontese. Per ogni pianta sotto le quale è stato dimostrato che, negli ultimi tre anni, è avvenuta la raccolta del prelibato bianco Tuber magnatum, fino a un massimo di 25 piante a ettaro, verrà assegnato l'importo di 18 euro. La delibera, illustrata dall'assessore alle Foreste Fabio Carosso, è stata approvata all'unanimità dalla Terza Commissione del Consiglio regionale. Per ottenere l'indennità vengono considerati gli esemplari di alcune specie di querce, pioppi, salici, tigli, carpini e nocciolo che hanno una riconosciuta capacità di favorire la crescita dei tartufi. Possono presentare la richiesta i proprietari dei terreni o quanti conducono le superfici boschive interessate. I beneficiari devono impegnarsi, per cinque anni, a mantenere gli alberi secondo un Piano di coltura e conservazione, permettendo, nel contempo, la libera raccolta del Tuber ai cercatori muniti di tesserino nelle zone dove le piante sono radicate. Non possono ottenere il contributo gli esemplari che ricadono nelle tartufaie controllate, in quelle coltivate e, in generale, dove non è possibile effettuare la ricerca e la raccolta libera.