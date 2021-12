Maltempo: 2 milioni euro per i danni nell'Alessandrino

Il Consiglio dei Ministri ha riconosciuto lo stato di emergenza per la provincia di Alessandria, stanziando quasi 2 milioni di euro per i danni causati lo scorso ottobre dal maltempo tra Acquese e Ovadese. "Si tratta di un'area vasta, a cavallo tra due regioni, e tante piccole municipalità, per le quali la Lega - sottolinea l'alessandrino Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera del Carroccio - ha chiesto, e ottenuto, dal Governo Draghi un provvedimento ad hoc, che consentirà di ripristinare rapidamente i danni causati e rilanciare l'economia". Dal sindaco di Ovada, Paolo Lantero, un grazie sentito "per il lavoro generoso e instancabile, anche della Protezione Civile nazionale, provinciale e locale, oltre all'assessore piemontese Marco Gabusi".