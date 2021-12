Natale: vive senza gas e mobili, civich Torino aiutano 80enne

Viveva in una casa spoglia di tutto, senza acqua calda per lavarsi e fornelli per cucinare. Una ottantenne, residente a Torino nei pressi del mercato di Porta Palazzo, ha ricevuto uno speciale regalo di Natale dagli agenti del Reparto di Prossimità della Polizia Municipale che, venuti a conoscenza delle difficoltà della “nonnina” dai vicini di casa, hanno dedicato il proprio tempo libero, fuori dal servizio, per aiutarla. I civich si sono subito interessati al problema del gas, scoprendo che la fornitura era rimasta bloccata a causa di un intoppo burocratico legato al subentro tra gestori. Risolto questo problema, hanno contattato aziende che effettuano traslochi e lavori edili, mettendo insieme, gratis, l'intero arredamento per l'appartamento della signora, che le hanno montato in tempo per consentirle di trascorrere un Natale migliore.