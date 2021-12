OBITUARY

Morto Burzi, si è suicidato

Figura di spicco della politica piemontese, non solo di centrodestra. Fondatore di Forza Italia è stato a lungo consigliere e assessore regionale. Coinvolto nella cosiddetta Rimborsopoli ha vissuto come una profonda ingiustizia la severa condanna dello scorso 14 dicembre

Tragedia il giorno di Natale. È morto a Torino l’ex assessore regionale Angelo Burzi, 73 anni, una delle figure di spicco del mondo politico piemontese nell’area del centrodestra e non solo. Tra i fondatori di Forza Italia in Piemonte, con la sua associazione “Società aperta”, è stato per molti anni il punto di riferimento dell’area liberale. Si è tolto la vita poco prima della mezzanotte sparandosi un colpo di pistola alla testa a casa, in piazza Castello, dove era voluto rimanere da solo allontandando con una scusa la sua compagna Giovanna. Ai carabinieri, che stanno svolgendo accertamenti, l’arma risulta regolarmente denunciata. Ha lasciato alcune lettere indirizzate alle due figlie e ad alcuni amici.

Nato a Torino il 28 agosto 1948. Laureato in Ingegneria elettrotecnica, dirigente d’azienda e imprenditore. Tra i fondatori del movimento Forza Italia in Piemonte, ne è stato coordinatore per la provincia di Torino dal 1994 al '95. Eletto nel 1995 in Consiglio regionale nella lista maggioritaria, è stato capogruppo di Forza Italia sino al maggio '96 e poi presidente della Commissione speciale per la revisione dello Statuto regionale sino al maggio '97, quando è stato nominato assessore al Bilancio e al Personale. Rieletto a Palazzo Lascaris (quota proporzionale) nella circoscrizione di Torino con 9.097 voti di preferenza. Nella VII legislatura è stato, fino all’11 marzo 2002, assessore regionale al Bilancio e Finanze, Personale e sua organizzazione, Patrimonio, Politiche per l'efficienza, Controllo di gestione, Legale e contenzioso, Società partecipate. Venne rieletto nel 2000, nel 2005 e nel 2010. Nel 2012 diede vita al gruppo Progett’Azione, uscendo dal partito berlusconiamo.

Coinvolto nella cosiddetta Rimborsopoli regionale, nell’ambito della quale, nella sentenza di Appello lo scorso 14 dicembre, era stato condannato a tre anni, Burzi ha vissuto come una pesante ingiustizia, al limite della persecuzione personale e politica, la disparità di trattamento rispetto ad altri suoi colleghi. Le vicende giudiziarie unite alla recente scoperta di una grave malattia hanno piagato un uomo apparentemente di granito, fino all’estremo gesto.

Qui il suo intervento in Consiglio regionale sulla Rimborsopoli: