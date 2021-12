Morto Burzi: sindaco Torino, punto riferimento area liberale

"Ho appreso con grande dispiacere della tragica scomparsa di Angelo Burzi. E' stata una persona con la quale era sempre intenso il dialogo ed il confronto politico". Lo dichiara il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, in merito alla scomparsa di Angelo Burzi, politico torinese tra i fondatori di Forza Italia in Piemonte. "E' stato - continua - un punto di riferimento per l'area liberale, come assessore, consigliere regionale e come promotore di dibattito politico cittadino". "Esprimo - conclude il sindaco - il mio cordoglio alla sua famiglia e alle tante persone che gli volevano bene".