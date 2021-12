Morto Burzi: Cota, ha vissuto Rimborsopoli come ingiustizia

"Angelo era intelligente, ma soprattutto di grande onestà e rettitudine. Ha vissuto con profonda ingiustizia Rimborsopoli, sulla quale credo sia ora necessario un approfondimento". L'ex presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota, si commuove parlando di Angelo Burzi, ex consigliere e assessore regionale suicida la notte di Natale. "In questi anni ho cercato di stargli accanto, ma ognuno reagisce a modo proprio - aggiunge l'ex governatore -. Angelo non si dava pace della ingiustizia con cui è stata gestita la vicenda Rimborsopoli, una delle pagine più incredibili della recente storia giudiziaria". "Ho parlato questa mattina con la moglie di Angelo, sono profondamente dispiaciuto e rinnovo il mio cordoglio e la mia vicinanza alla sua famiglia", aggiunge Cota. A proposito di Rimborsopoli, insiste l'ex governatore, "purtroppo Angelo non riusciva a farsi una ragione della ingiustizia subita che, tra l'altro, ha portato a un inspiegabile differenza di risultati rispetto a spese assolutamente uguali e anche a sentenze diverse su fatti analoghi. Per questo credo sia necessario un serio approfondimento pubblico della vicenda, perché c'è stato un accanimento giudiziario che dura ormai da quasi dieci anni".