Morto Burzi: FI Piemonte, serve una seria riflessione

"Siamo scioccati dalla scomparsa di Angelo Burzi. Tra i fondatori di Forza Italia a livello piemontese per anni è stato un centro di gravità di giovani, e meno giovani, simpatizzanti e militanti, che in lui hanno sempre trovato un punto di riferimento solido e preparato. Anche chi nel nostro partito lo considerava ingombrante, perché sapeva farsi valere con la forza della preparazione e della cocciutaggine, gli riconosceva però l'alta statura politica. Qualcuno ha cercato di appannare la sua immagine, ma chi lo ha conosciuto sa quanto fosse uomo di alti principi e rispettoso dei valori della galanteria d'altri tempi. La sua tragedia ci deve far interrogare e deve far interrogare il mondo politico se non vi sia qualche cosa da riformare nel sistema italiano. Perché la sua dipartita ha delle colpe e deve portare ad una serie riflessione. Angelo Burzi ci mancherà perché anche quando sembrava più lontano da Forza Italia incarnava al meglio i nostri principi e valori e per loro ha combattuto fino all'ultimo giorno della sua vita". Ad affermarlo, in una nota, il Coordinamento Regionale di Forza Italia in Piemonte.