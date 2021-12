EMERGENZA COVID

Lite in casa No Green Pass

Si spacca il fronte della protesta. Una parte annuncia l'intenzione di passare ad azioni più incisive: "Non serve a nulla continuare a pascolare in periferia". Ma la "Variante torinese" non ci sta: "Manie di puro esibizionismo" e i sit-in torneranno ogni sabato

Fette di panettone e pandoro accompagnate da canzoni natalizie. Così circa un centinaio di persone del popolo dei no green pass è tornato in piazza anche oggi a Torino per dire, il giorno di Natale, no alla certificazione verde. Oggi, però, si è registrata una forte spaccatura del fronte che si oppone alle misure anti pandemia. Dopo 24 settimane di manifestazioni e cortei una parte dice basta ai raduni in piazza Castello e passa alla “disobbedienza civile”. A dare l’annuncio è Serena Tagliaferri, esponente di una delle anime del movimento, i “No paura day”. L’occasione è stata il presidio di oggi, sempre davanti al palazzo della Regione, dove i dimostranti si sono raccolti portando dolciumi e spumante per festeggiare il Natale. “Ci siamo resi conto – spiega Tagliaferri – che andare a pascolare in periferia sotto il controllo delle forze dell’ordine non è il modo migliore di opporsi a questa dittatura. Cominceremo a fare azioni più mirate, ovviamente sempre pacifiche ma assolutamente di libertà. Cominceremo a fare disobbedienza civile, ma sempre nel massimo rispetto. Adesso basta. Dobbiamo tornare a essere liberi”.

Una posizione non condivisa da Mario Liccione, a capo della cosiddetta “Variante torinese”, che prende le distanze dalla compagna d’arme. In una nota annuncia che “la protesta contro il vergognoso certificato sanitario, voluto da Palazzo Chigi, proseguirà anche a Torino da sabato 8 gennaio alle ore 15 e continuerà ad avere il suo punto di ritrovo in Piazza Castello”. Preciso il messaggio alla Tagliaferri: “Le frasi pronunciate in senso contrario oggi dalla signora che ha preso la parola – aggiunge – sono deliranti e puntano a legittimare il dividi et impera voluto dal Governo di Mario Draghi”. Per Liccione la divisione tra i gruppi No Green Pass non solo fa male al movimento, ma certe esternazioni sono “manie di puro esibizionismo”.