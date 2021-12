Vco: morto Zaretti, ex sindaco Villadossola

Lutto a Villadossola (Vco) per la morte di Romano Zaretti, 79 anni, a lungo sindaco della città ossolana. Era entrato in consiglio comunale nel 1972 e vi è rimasto per 31 anni sino al 2003. Ha indossato la fascia di primo cittadino dal 1978 all'85 e dal 1990 al '92; la prima volta in una giunta Pci-Psi, la seconda frutto di un "compromesso storico" che portò il Pci ad allearsi con la Dc. Lasciata la politica e andato in pensione dal lavoro, con il figlio Corrado aveva dato vita alla produzione di vino a Tappia, una della frazioni alte di Villadossola. Domani, in forma civile, saranno celebrati i funerali.