Morto Burzi: Cota, raccontare le ingiustizie di questi anni

"C'è un tempo per tutto, oggi è il tempo del dolore. Ci dovrà però essere il tempo per raccontare le ingiustizie e le assurdità di questi anni". E' quanto scrive su Facebook oggi Roberto Cota, ex governatore del Piemonte, sulla morte di Angelo Burzi, esponente politico che si è tolto a Torino nella tarda sera del 24 dicembre. Burzi, ex consigliere e assessore regionale, nel 1993 fu uno dei fondatori di Forza Italia in Piemonte. "Lo conoscevo da tanti anni - aggiunge Cota - ma negli ultimi tempi la nostra amicizia si era davvero rinsaldata ed ho avuto la fortuna di passare più tempo con lui. Angelo era un uomo intelligentissimo, profondamente onesto e dotato di una umanità straordinaria".