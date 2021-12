Torino: Montaruli (FdI), ripristinare la sicurezza in città

"Le Chiese di Torino prese d'assalto dai vandali nei giorni di Natale rappresentano un fatto molto grave. Bisogna assolutamente ripristinare la sicurezza per la città, aumentando anche presidi nei luoghi caldi come largo Giulio Cesare". Così, in una nota, la parlamentare torinese di Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli. "Non è possibile che un parroco debba avere paura di svolgere il proprio ruolo o anticipare la sua attività prima che faccia buio per il timore di essere nuovamente aggredito con bottigliate o minacciato con un coltello come e' successo nella notte di Natale - aggiunge -. Se avvenisse verso altre religioni si griderebbe giustamente allo scandalo e alla discriminazione. Capita contro la chiesa cattolica e le conseguenze sul piano di intervento e condanna sono praticamente nulle. Non accettiamo di vivere in ghetti all'incontrario e che a essere bersaglio sia chi invece fa solidarietà e integrazione. Le istituzioni da Lamorgese in giù intervengano immediatamente. Gravissimo infatti anche quello che e' successo nella parrocchia di Sant'Agnese dove i vandali hanno danneggiato la statua del Gesù bambino, simbolo di queste festività. Tutto questo è un oltraggio ai simboli cristiani, alla città di Torino e all'Italia intera".