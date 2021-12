Piemonte: 1,2 mln per migliorare i servizi delle biblioteche

Apre oggi il bando da 1,2 milioni di euro per le settecento biblioteche piemontesi che vogliono aggiornare i sistemi digitali. Per la prima volta dopo 10 anni, apre dunque lo sportello per l'assegnazione dei fondi che serviranno ad acquistare software per migliorare i servizi, ma anche per interventi di allestimento e manutenzione degli edifici. "Le biblioteche sono presidi culturali di valore strategico per la conoscenza e l'informazione - sottolinea l'assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Vittoria Poggio - e si sono rivelate anche un punto di riferimento essenziale per la capacità di riorganizzarsi e riproporsi, in particolare durante il lockdown, tramite la proposizione di servizi digitali che sono stati estesi anche ai non iscritti riscuotendo un successo acclarato e documentato". Il bando, accessibile sul portale di Finpiemonte, è aperto fino al 31 marzo.