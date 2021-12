Vaccini: Cirio, dal 3 gennaio 50mila inoculazioni al giorno

"Il passaggio del Green pass da nove a sei mesi è una dura messa alla prova. Per questo già dal 3 gennaio dalle 35 mila vaccinazioni al giorno che facciamo in Piemonte portiamo l'asticella a 50 mila". Lo annuncia il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in occasione della visita del generale Francesco Paolo Figliuolo all'hub vaccinale pediatrico allestito a Torino dalla Compagnia di Sanpaolo. "Per il Piemonte, vuol dire convocare 375 mila persone in più rispetto alle previsioni entro il primo di febbraio, che sommate alle 700 mila persone già programmate e alle prime e seconde dosi fa 1 milione e 350 mila inoculazioni che dovremo essere in grado di fare", aggiunge il governatore.