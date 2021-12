Sanità: Avetta (Pd), vendita ospedale Settimo preoccupa

Sulla possibile vendita dell'ospedale di Settimo Torinese il Pd è pronto alle barricate. Il consigliere regionale Alberto Avetta ha presentato un'interrogazione urgente all'assessore alla Sanità, Luigi Icardi. "Grave se la Regione non sapeva dell'iniziativa di Saapa, la società pubblico-privata creata per la gestione della struttura - sostiene Avetta -. Grave se sapeva e ha cambiato idea senza avvertire il Comune, smentendo quando sempre dichiarato in aula. Auspichiamo un chiarimento e che venga ribadito il controllo pubblico". L'ospedale viene da anni di sperimentazione gestionale pubblico-privata e potrebbe diventare sede di uno degli ospedali di Comunità previsti dal Pnrr. "Siamo molto preoccupati - aggiunge Avetta - se la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse è avvenuto all'insaputa della Regione, l'assessore Icardi deve intervenire nei confronti di Saapa, di cui la Regione è socia di maggioranza; se invece il tutto era a conoscenza della Regione, deve spiegare perché ha cambiato idea". La Saapa è attualmente in liquidazione. Per l'acquisto dell'ospedale si parte da un prezzo base di 26 milioni di euro.