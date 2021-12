Sindaco di Sauze d'Oulx: disgustose scritte contro Bassetti

"E' disgustoso che si attacchi uno scienziato che da due anni lavora per darci l'opportunità di riprendere a vivere in montagna e andare a sciare". Così il sindaco di Sauze d'Oulx, Mauro Meneguzzi, all'Adnkronos, commenta le scritte comparse questa mattina contro l'infettivologo Matteo Bassetti a cui questa sera sarà conferita la cittadinanza onoraria del comune valsusino. "Nell'estate 2020 - prosegue il sindaco - Bassetti era stato nostro consulente scientifico per una campagna di screening anti Covid per tutta l'alta valle i cui dati erano poi stati studiati dall'ospedale San Martino di Genova e dall'Università di Genova per cui abbiamo ritenuto doveroso dargli un riconoscimento e quindi abbiamo pensato alla cittadinanza onoraria" "Secondo me stiamo facendo una bella iniziativa. Certo, potrebbe esserci qualcuno che questa sera voglia disturbare, ma sarà quella stessa piccola minoranza che in Italia non vuole assoggettarsi al vaccino - conclude - Se dessi voce alle piccole minoranze dimenticherei il 95% della popolazione che invece ha capito quello che sta facendo la scienza per noi".