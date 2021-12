Alba capitale Cultura d'Impresa, 10mila presenze a 150 eventi

Centocinquanta eventi, circa 300 relatori, 10 mila partecipanti e più di 20 tra associazioni e fondazioni coinvolte. Sono i numeri di Alba Capitale della Cultura d'Impresa 2021, la grande manifestazione organizzata da Confindustria Cuneo, su cui è calato il sipario lo scorso weekend dopo sette mesi di appuntamenti. Insignita del prestigioso titolo di Capitale della Cultura d'Impresa, la capitale delle Langhe ha raccontato la storia del "miracolo" che ha portato un territorio conosciuto per la "malora" a diventare uno dei poli imprenditoriali più importanti a livello italiano, in grado di varcare anche i confini nazionali. "Con la Messa celebrata nella cattedrale di Alba per gli imprenditori dal vescovo Marco Brunetti - commenta il direttore generale, Giuliana Cirio -, abbiamo chiuso mesi che hanno accompagnato la ripartenza della nostra provincia e dell'Italia intera, se pensiamo all'incertezza che caratterizzava il nostro Paese in primavera. Una piccola città è diventata capitale e ha dimostrato di meritare questo riconoscimento grazie alla forza e all'unicità della nostra imprenditoria che ha saputo mettere a frutto gli insegnamenti dei grandi capitani d'Industria che sono stati I principali artefici nel traghettare la nostra provincia dalla Malora al benessere". "Da albese per me è stato un doppio orgoglio ricoprire il ruolo di Direttore organizzativo di Alba Capitale della cultura d'impresa - aggiunge Marcello Pasquero -. Non è retorica dire che l'Italia sia ripartita da Alba se si pensa che l'Opening del 7 maggio è stato il primo evento dopo otto mesi di lockdown e che lo spettacolo 'Lo straordinario' di Paolo Tibaldi sia stato il primo evento a piena capienza nel nostro paese. Il PalaAlba è stato per mesi la casa degli albesi, una casa ricca di cultura e di colori, in un periodo che altrimenti sarebbe stato grigio e con poco spazio per gli eventi culturali. Serviva un grande coraggio, serviva quell''arzigh' che ha animato il tavolo di Alba Capitale".