Auto: Laus (Pd), bene proposta Giachino, istituire tavolo

"La proposta dell' ex sottosegretario Mino Giachino, leader dell'associazione Si Tav Si Lavoro, di istituire un tavolo dei parlamentari a sostegno del settore auto, che impegni il governo a lavorare su un piano nazionale per l'Italia, non può che vedermi d'accordo e pronto a schierarmi in prima linea". Lo afferma, in una nota, il senatore torinese del Pd, Mauro Laus. "Ogni qual volta si parla di politiche industriali in grado di generare ricadute occupazionali e produttive - aggiunge -, mi sembra cosa di buon senso mettere da parte colori politici per affrontare le questioni in maniera responsabile".