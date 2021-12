Auto: Italia viva, favorevoli all'attivazione di un tavolo nazionale

"L'industria dell'auto è centrale per la crescita del Paese. Occorre coniugare innovazione e ricerca, competitività nei mercati internazionali e continuità produttiva ed occupazionale di imprese e filiera". Così, in una nota, Silvia Fregolent e Alessia Moretto, capogruppo di Italia Viva in Commissione Ambiente e Attività produttive della Camera. "Il governo è consapevole dell'importanza di questa fase e il Parlamento ha già dato e sta dando indirizzi concreti, come la proroga degli incentivi per l'acquisto di modelli meno inquinanti - aggiungono -. Detto questo, siamo favorevoli all'attivazione di un tavolo nazionale sul tema, come richiesto da parti sociali lavoratori, imprenditori e forze politiche in modo trasversale. Le risorse del Pnrr sono strategiche per poter sostenere l'intero comparto verso la modernizzazione ma sarà altrettanto fondamentale intervenire sull'aumento vertiginoso dei costi energetici di produzione nonché sulla reperibilità delle materie prime, senza le quali il settore rischia di bloccarsi. Anche nel nostro Paese va rilanciata la filiera della componentistica, indispensabile per creare Pil ed occupazione, programmare gli investimenti e dare certezze al mercato".