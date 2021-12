Preioni, che stizza!

Dicono che… la tensione all’interno della compagine leghista a Palazzo Lascaris sia ormai alle stelle. Il capogruppo Alberto Preioni fatica a sedare il malumore che serpeggia, in particolare a seguito della sua decisione di mettere in standby gran parte dei collaboratori. E così, dopo il nostro articolo di ieri, l’ennesimo moto di stizza: “Fateveli rinnovare da lo Spiffero i contrari. Saluti” ha scritto in chat (dove “contrari” probabilmente sta per contratti). Lo faremo più che volentieri, a patto che Preioni ci giri almeno un po' del milione e 200mila euro che sono nelle sue disponibilità.