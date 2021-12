Morte Burzi: Damilano, oggi processo è di per sé una pena

"La verità è che oggi in Italia il processo è già di per sé una pena da scontare, indipendentemente dal suo esito. E chiunque abbia a cuore la democrazia, la libertà e lo Stato di diritto non può accettarlo". Così su facebook il leader di Torino Bellissima Paolo Damilano, in un post dedicato all'ex assessore regionale Angelo Burzi, nel giorno del suo funerale. "Uomo arguto e intelligente, prima che politico di valore e apprezzato trasversalmente", lo ricorda Damilano sottolineando che "indipendentemente dal merito della vicenda giudiziaria in cui era coinvolto, sulla quale non ho abbastanza elementi per esprimermi, non mi capacito di come una personalità forte e retta come la sua sia potuta arrivare a un gesto così estremo. Così come non mi capacito - aggiunge - di come in Italia, nel 2021, si possa arrivare a discutere in appello fatti di più di dieci anni prima. O di come si possa nel giro di poco tempo, prima assolvere e poi condannare una stessa persona. Nessuno può nemmeno lontanamente immaginare come si sente chi rimane sotto processo per tutto questo tempo. Appesi a un filo, senza certezze, troppo spesso lasciati in pasto alla gogna mediatica. La verità - conclude - è che oggi in Italia il processo è già di per sé una pena da scontare, indipendentemente dal suo esito. E chiunque abbia a cuore la democrazia, la libertà e lo Stato di diritto non può accettarlo".