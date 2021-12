Leader No Green pass Torino, Governo causa Shoah 2.0

"Le ultime decisioni del Governo Draghi, per contenere i contagi causati dal Covid, puntano a discriminare i cittadini, a generare un nuovo Apartheid, a causare una Shoah 2.0 e a mandare l'intero comparto sanitario al collasso". Marco Liccione, leader dei No Green Pass di Torino e della Variante Torinese che lo scorso novembre aveva definito le persone che la pensano come lui "perseguitati" come gli ebrei dai nazisti, torna a paragonare le norme anti Covid all'Apartheid e alla Shoah. E a invitare gli italiani alla "Resistenza h24". Il comunicato, come altre iniziative di Liccione, verrà segnalato dalla Digos alla Procura.