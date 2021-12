Iren: nel 2021 un mld investimenti e 1.100 nuovi ingressi

Investimenti per un miliardo, 1.100 nuovi ingressi e il lancio di un piano industriale che prevede 12,7 miliardi di investimenti entro il 2030. È il bilancio del 2021 per il gruppo Iren. Il piano al 2030, in particolare, presentato a novembre da Gianni Vittorio Armani, da maggio nuovo ad del gruppo, poggia su tre pilastri: la transizione ecologica, attraverso una progressiva decarbonizzazione di tutte le attività e il rafforzamento della leadership nell'economia circolare e nell'utilizzo sostenibile delle risorse; l'attenzione al territorio, con l'ampliamento del portafoglio di servizi offerti e una maggior vicinanza a cittadini e pubbliche amministrazioni; la qualità del servizio attraverso il miglioramento continuo delle performance e la massimizzazione dei livelli di soddisfazione dei clienti/cittadini. Quanto ai nuovi assunti, oltre 850 sugli ingressi, circa il 60% ha meno di 35 anni di età. Fra quest'ultimi il 27% sono donne. Fra i traguardi dell'anno che sta per chiudersi Iren sottolinea anche l'emissione di un nuovo prestito obbligazionario in formato Green Bond di importo pari a 200 milioni.