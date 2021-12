Morto Burzi: Chiezzi, era politico serio e appassionato

"Ho partecipato alla vita politica torinese, tra l'altro come consigliere comunale, per 18 anni e sempre dalla parte politica opposta alla tua, e posso dire che dialogare con te, ingegnere e appassionato di politica come me, è sempre stato importante e utile. Eri una persona intelligente e sempre preparata, un politico serio. Studiavi le carte prima di intervenire su qualsiasi argomento, il tuo era sempre un contributo alla discussione". Così Pino Chiezzi, a lungo attivo tra le fila di Rifondazione Comunista, ha ricordato Angelo Burzi, morto suicida la notte di Natale, durante i funerali in una affollata Chiesa San Filippo Neri a Torino. Chiezzi era tra i pochi esponenti del centrosinistra ai funerali, come ha sottolineato Silvio Viale, radicale eletto nelle lista del Pd. "Mi dispiace molto di essere qui oggi il solo esponente della maggioranza di centrosinistra al governo della città - ha commentato Viale - perché Burzi è stato un esponente politico torinese importante e di prestigio. Al di là del credo politico di ognuno".