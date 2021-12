Smog: sindaci cintura chiedono stop a limitazioni traffico

I sindaci di Beinasco, Carmagnola, Ivrea, Orbassano, Pianezza, Rivoli e Venaria chiedono a Regione Piemonte e Città metropolitana di Torino di sospendere i provvedimenti riguardanti la qualità dell'aria e le conseguenti limitazioni al traffico. "Il sistema crea disagio a causa dei repentini cambiamenti - segnalano i sindaci in una nota congiunta - e si scontra oggi anche con il problema della pandemia e dei mezzi pubblici strapieni. Da una parte viene chiesto ai cittadini che non possono cambiare l'auto di usare i mezzi pubblici. Dall'altra, di evitare forme di contagio e, vedendo lo stato dei nostri mezzi, possiamo dire che sono una delle prime cause". Per questo i primi cittadini chiedono a Regione e Città metropolitana di "capire il difficile momento e di rivedere i provvedimenti adottati in merito alle limitazioni della circolazione, sospendendole in questo momento di recrudescenza dei contagi come già successo lo scorso inverno".