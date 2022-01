Iveco: firmata scissione da Cnh, debutto Borsa il 3 gennaio

Cnh Industrial e Iveco Group hanno sottoscritto l'atto di scissione con cui, con effetto dal primo gennaio 2022, i "business segment" relativi a Iveco Group saranno separati da CNH Industrial e Iveco Group diverrà una società quotata indipendente. Come già comunicato, il 3 gennaio le azioni ordinarie di Iveco Group inizieranno ad essere negoziate con il simbolo "IVG" su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana. In questa operazione CNH Industrial è stata assistita da Morgan Stanley& Co. LLC, BofA Securities e Barclays Bank Ireland PLC. Citi e BNP Paribas hanno assistito Iveco Group. Goldman Sachs & Co. LLC e JP Morgan Securities LLC hanno fornito assistenza sugli aspetti finanziari. Intesa Sanpaolo e UniCredit Bank, filiale di Milano, sono stati sponsor per l'ammissione.