Fondi Piemonte: falsa residenza, "colpevole" ma prescritto

Da consigliere provinciale a Torino aveva dichiarato falsamente di risiedere a Cherasco (Cuneo) mentre abitava nel capoluogo piemontese, ottenendo dei rimborsi chilometrici non dovuti. Questa l'accusa mossa a Roberto Cermignani, all'epoca dei fatti militante nell'Italia dei Valori e in seguito diventato consigliere di circoscrizione per la Lega a Torino. Sulla vicenda è intervenuta la Cassazione, che per una parte degli episodi ha ordinato un nuovo processo in appello solo per la quantificazione della pena e per un altra parte ha preso atto della caduta in prescrizione del reato ma ha definito "irrevocabile l'affermazione di responsabilità". In primo grado, nel 2019, Cermignani era stato condannato a un anno e dieci mesi con la condizionale. La Corte d'appello, il 13 gennaio 2021, aveva dichiarato il caso parzialmente prescritto riducendo la pena. Però aveva giudicato l'ex consigliere responsabile di truffa aggravata ai danni dello Stato e, accogliendo il ricorso della difesa (che inutilmente ha sottolineato che Cermignani aveva in effetti casa a Cherasco), la Cassazione ha stabilito che si tratta invece di una "indebita percezione di erogazioni". Nel nuovo processo bisognerà prendere in esame solo gli ultimi episodi, successivi al 7 gennaio 2014. Gli Ermellini hanno anche ribadito che, ai fini della decisione, non è vincolante la sentenza per cui è stato condannato per diffamazione un giornale online che aveva chiamato Cermignani "furbetto dei rimborsi". Perché aveva ragione.