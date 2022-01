In duecento ballano a Capodanno, sgombrati da locale Vercelli

Duecento persone sono state sgomberate da un locale di Vercelli: la notte di Capodanno la polizia li ha sorpresi a ballare, al termine del cenone, in violazione delle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19. Il titolare, che non ha tenuto conto della diffida ricevuta dal Personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, è stato sanzionato e il locale è stato chiuso per cinque giorni.