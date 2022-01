Covid: in Piemonte 2.619 nuovi casi e 6 decessi

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.619 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 1.543 dopo test antigenico), pari al 15,9% di 16.452 tamponi eseguiti, di cui 10.404 antigenici. Dei 2.619 nuovi casi gli asintomatici sono 1760 (67,2%). Sono 6 i decessi di persone positive, nessuno di oggi: il totale diventa quindi 12.065 deceduti. I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.294 (+52 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 109 (+1 rispetto a ieri).Le persone in isolamento domiciliare sono 78.688. I tamponi diagnostici finora processati sono 11.846.510 (+ 16.452 rispetto a ieri), di cui 2.747.420 risultati negativi. I pazienti guariti diventano complessivamente 416.710 (+1.062 rispetto a ieri).