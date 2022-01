Vaccini: Cirio, riapertura Valentino segno Regione previdente

"Riaprire il Valentino vuole dire dare testimonianza di una Regione previdente: questa struttura dormiva e oggi torna in attività, e a regime farà duemila vaccinazioni al giorno". Lo ha sottolineato il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, visitando l'hub vaccinale torinese che ha riaperto i battenti questa mattina. "C'è un allarme in tutta Italia e in tutta Europa - ha detto Cirio a chi gli chiedeva se fosse preoccupato per la tenuta del sistema sanitario - quello che conta però è che dobbiamo continuare a vaccinare le persone. L'anno scorso in questi giorni avevamo 500 casi positivi al giorno e oggi ne abbiamo mediamente più di 10 mila. A una lettura superficiale sembrerebbe che nulla abbia funzionato. Invece guardando l'occupazione degli ospedali si nota che è un quinto di quella dell'anno scorso. Questo perché il Piemonte sta vivendo, e la socialità porta positivi. Ma moltissimi - ha rimarcato - sono asintomatici, e l'ospedalizzazione resta molto al di sotto della soglia di attenzione. E questo è il risultato delle vaccinazioni: dobbiamo continuare a vaccinare, non abbassare la guardia e essere attenti, come i piemontesi peraltro hanno da tempo imparato a fare".

"Zona arancione? Al momento è impossibile fare previsioni. Questa è la prima ondata che gestiamo lasciando tutto aperto, e grazie alle vaccinazioni siamo ampiamente sotto i limiti di capienza delle terapie ordinarie e intensive. Questo significa che abbiamo ancora margini molto ampi". Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha risposto a chi gli chiedeva di un possibile passaggio della Regione dalla zona gialla a quella arancione, anche per l'imminenza della riapertura delle scuole dopo le feste di fine anno. "Questa quarta ondata - ha sottolineato Cirio - dura da dieci settimane, la terza ne durò sette. Questo perché, non avendo il lockdown, non c'è un calo automatico dei contagi, come avveniva invece nel passato". "Ma la campagna vaccinale - ha aggiunto il presidente della Regione - ha funzionato. Riusciremo a fare sempre meglio, invitando la gente a vaccinarsi in strutture come questa".