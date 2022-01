Nel 2021 denunciati 101 no vax attivi sul web

Sono 101 le persone appartenenti alla "complessa galassia dei movimenti No vax e No Green pass" denunciate nel 2021 dalla Polizia postale e delle Comunicazioni che sta dedicando da tempo una "specifica attività di monitoraggio" ai gruppi attivi su varie piattaforme online che incitano alla violenza contro le istituzioni e organizzano eventi o manifestazioni non autorizzate. Oltre 300 i canali su piattaforme di messaggistica e gli spazi web controllati. Operazioni di polizia - con denunce, perquisizioni e chiusura di canali Telegram - sono state coordinate in particolare dalle procure di Milano, Torino, Genova e Roma.