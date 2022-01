Cattivi odori a Torino nord, verifiche Arpa su ditta rifiuti

Arpa (Agenzia Regionale per la protezione ambientale) è impegnata a cercare le cause degli odori fastidiosi percepiti nella zona nord di Torino e nei Comuni limitrofi. La verifica riguarda le principali attività che potrebbero essere causa del fenomeno segnalato al numero verde 800.518.800 dell'URP (ufficio per le relazioni con il pubblico) di Arpa. I cittadini riferiscono di avvertire odori di acido, solvente, rifiuti da parte di cittadini che risiedono nella zona nord di Torino e comuni limitrofi. L'attività di Arpa Piemonte si espleta anche attraverso il monitoraggio dei dati provenienti dalle centraline meteo presenti sul territorio, per valutare la direzione dei venti. Le indagini - precisa Arpa - si stanno concentrando su una ditta che effettua trattamento rifiuti per la quale erano già state fatte segnalazioni simili negli anni passati.