Tinexta: non interessati a fusione con Prelios

Il gruppo Tinexta "non ha interesse all'operazione" per un'eventuale fusione con Prelios. Lo afferma la stessa Tinexta "con riferimento alle indiscrezioni di stampa odierne", che ipotizzano un possibile progetto di fusione. Il gruppo aggiunge che "nell'ambito della propria strategia di crescita, è sempre interessato a valutare diverse opportunità strategiche, senza trascurare l'analisi di alcuna operazione che i vari advisor propongono nell'ambito della loro attività". La società conferma "il proprio impegno a perseguire prioritariamente operazioni in grado di portare accrescimento di valore per tutti gli stakeholder", conclude Tinexta.