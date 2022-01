Piemonte: Carosso, montagna è nostro progetto bandiera

"Il nostro progetto bandiera riguarda la montagna, che costituisce il 50% del territorio del Piemonte. In questi due anni e mezzo abbiamo studiato e guardato a ciò che è stato fatto dagli altri - Trentino, Austria, Svizzera e Francia - e abbiamo fatto una legge che garantisce un importante contributo a chi vuole andare a vivere in montagna: ci sono già richieste per quasi 70 milioni". Così il vicepresidente del Piemonte, Fabio Carosso, nella conferenza stampa di inizio anno della Regione, prendendo la parola dopo il presidente Alberto Cirio. "Ma in Piemonte - ha osservato Carosso - abbiamo anche grandi investitori privati e dobbiamo fare questo lavoro: andare a cercare chi intende investire nel mondo della montagna, che non è solo turismo e non è solo inverno ma anche estate. Fra le altre cose, puntiamo a risistemare tutte le strade bianche, senza le quali non si va da nessuna parte. Ci sono molti progetti, e ci auguriamo che nel 2022 possano partire tutti". La parola è poi tornata a Cirio, che ha toccato il tema dell'impiantistica invernale su cui saranno investiti, ha detto, 50 milioni di euro di fondi Fesr, con il pubblico che raddoppierà l'investimento previsto dai privati. "Servono capitali - ha affermato Cirio - perché rischiamo un declassamento del sistema sciistico piemontese, mentre Lombardia e Veneto avranno invece gli investimenti legati alle Olimpiadi".