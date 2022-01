Covid: in Piemonte oltre 20mila nuovi casi, tasso al 19,6%

Sono 20.453 i nuovi casi di contagi Covid comunicati oggi dall'Unità di crisi della Regione Piemonte. Il tasso di positivi schizza al 19,6%, sui 104.228 tamponi diagnostici processati, di cui 88.753 antigenici. La quota di asintomatici è pari al 72%, I decessi registrati sono 21, di cui 2 relativi a oggi. La curva dei ricoverati è in linea con la tendenza dei giorni scorsi: +5 in terapia intensiva (in totale 117), +57 negli altri reparti (1.411). Il più alto di sempre anche il numero dei guariti in un giorno, 5.033. Dall'inizio della pandemia in Piemonte sono stati accertati 533.902 casi positivi, 12.093 morti e 422.949 guariti.