Covid: insulti social a Carretta (Pd) positivo

Dileggio, insulti e parole sprezzanti sui social verso Mimmo Carretta, assessore comunale a Torino e segretario metropolitano del Pd, sono comparsi dopo la pubblicazione della notizia della sua positività al Covid. Solidarietà è stata espressa via Facebook da Saverio Mazza, esponente torinese del partito: "Forse - scrive - vale la pena fare leggere alcuni commenti ignoranti e cafoni da parte di alcuni cialtroni ai nostri figli, per insegnare loro dove può, ma non dovrebbe, arrivare una società che si dichiara civile. La barbarie è tra di noi, perseveriamo sull'educazione e l'istruzione, ce n'è bisogno". E' la seconda volta che Carretta è colpito dal Covid. "Sono carico di anticorpi - aveva postato sul suo profilo Facebook - e concedo solo febbre e mal di testa. Il vaccino è qui e sta facendo il suo dovere. Ringrazio la mamma per avermi fatto Sì Vax".