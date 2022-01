Ambiente: omesso smaltimento rifiuti, denunciate 5 ditte

Cinque imprese del Verbano-Cusio-Ossola sono state denunciate dai carabinieri forestali per omesso smaltimento dei rifiuti dopo controlli svolti durante le festività natalizie. Gli illeciti sono stati riscontrati nei Comuni di Ceppo Morelli, Crevoladossola, Gravellona Toce, Omegna, Stresa, Verbania, Villadossola. Alle imprese è stato imposto di provvedere entro un mese al corretto smaltimento dei rifiuti al fine di poter proseguire regolarmente l'esercizio dell’attività. Inflitte sanzioni amministrative per un importo pari a circa cinquantamila euro. ''I controlli - dicono al comando dei carabinieri forestali - hanno accertato plurime violazioni alla normativa di legge. Sono stati infatti verificati casi in cui le aziende fin dall'avvio delle attività commerciali non avevano mai proceduto allo smaltimento dei Raee. I rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi, venivano scaricati in magazzini in disponibilità alle imprese o nelle aree esterne di pertinenza e mai smaltiti. In due grandi centri di distribuzione inoltre mancava completamente la documentazione attestante il regolare smaltimento dei rifiuti ricevuti dai privati nei pregressi anni. In due occasioni inoltre è stato verificato il mancato adempimento dell'obbligo di ritiro al privato della vecchia apparecchiatura fuori uso”.