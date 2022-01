Piemonte: Radicali Italiani, grattacielo è una scatola vuota

Per l'esponente dei Radicali Giulio Manfredi, il grattacielo della Regione Piemonte, nel quale ieri il governatore Alberto Cirio ha tenuto la conferenza stampa di inizio anno, è "una scatola vuota" e il difficile sarà "fare funzionare la baracca". "Cirio - dice Manfredi - ha detto di avere preso in mano nel 2019 un'opera ferma. È falso. La Giunta Chiamparino aveva ripreso i lavori del grattacielo nel giugno 2017 con la nuova cordata di costruttori, l'opera era stata realizzata all'80% e i lavori erano in corso". "Nell'ottobre 2022, quando, parola di Cirio, il grattacielo sarà consegnato alla Regione - aggiunge - la Giunta regionale di centrodestra sarà arrivata a tre anni e mezzo di attività, un tempo del tutto sufficiente per terminare il restante 20% del grattacielo". "E visto che Cirio ha sfoggiato i detti della saggezza contadina delle Langhe ('le cose iniziate si finiscono', ndr), anch'io, avendo le radici nelle stesse terre - dice ancora - gli ricordo un'altra aurea massima: i conti si fanno alla fine. Sia i conti di quanto è costato il grattacielo mettendoci dentro tutto, bonifiche e cause con i costruttori incluse, sia i conti di come saranno collocati nel grattacielo i 2.500 dipendenti in tempi di Covid".