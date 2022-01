Saldi: Ascom, avvio lento ma nel pomeriggio negozi affollati

Partenza a rilento per i saldi a Torino, ma negozi affollati dal primo pomeriggio. Bene le vendite in centro con il ritorno della clientela nei negozi di vicinato. Fra il 30 e il 50% gli sconti a secondo del prodotto e del comparto. Abbigliamento e calzature gli articoli più ricercati, in crescita articoli sportivi (+7,7%) e accessori (+5,8%). Il 50% spenderà nei negozi di fiducia. Sono le prime indicazioni dell'Ascom. Fra le preferenze capispalla, abiti da uomo, oggettistica per la casa, intimo e piccola argenteria. Secondo l'ufficio studi di Confcommercio è pari al 62,3% la quota di coloro che hanno in programma di effettuare acquisti durante i saldi invernali. "Anche quest'anno i saldi sono l'occasione per testare la propensione all'acquisto dei torinesi e il sentiment degli operatori che sperano di recuperare in parte le vendite natalizie non pienamente soddisfacenti. I saldi al 50% sono il segnale della voglia degli imprenditori di recuperare la normalità svuotando i magazzini e offrendo una occasione imperdibile per la clientela di acquistare un capo importante a cui si era rinunciato, nonostante le tredicesime, nel mese di dicembre. Le imprese sono speranzose di un segnale positivo e di un ritorno alla normalità per tutti", commenta Maria Luisa Coppa, presidente dell'Ascom.