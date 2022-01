Covid: Nursing Up, c'è vera emergenza infermieri pediatrici

Nursing Up lancia un allarme sulla "emergenza infermieri pediatrici in Piemonte", e chiede che "la Regione pubblichi oggi stesso le graduatorie, e le Aziende sanitarie assumano subito per dare sollievo ai reparti in grave difficoltà". "La situazione degli infermieri pediatrici - spiega il segretario regionale del sindacato, Claudio Delli Carri - è di vera emergenza con il continuo aumento di piccoli pazienti che vengono ricoverati sia per malattie respiratorie varie sia per il Covid. Gli infermieri pediatrici sono insufficienti a coprire tutte le necessità, soprattutto al Regina Margherita di Torino". "Una direttiva regionale - aggiunge - ha chiesto di trasformare la pediatria dell'ospedale di Pinerolo in pediatria Covid con 10 posti letto, in modo da supportare il Regina Margherita, ma senza assumere nuovo personale". "Il bando per il reclutamento degli infermieri pediatrici - rimarca - si è chiuso il 5 gennaio, ci chiediamo perché la Regione non abbia ancora pubblicato le graduatorie, così che le aziende possano assumere. Chiediamo che vengano pubblicate entro oggi e che le aziende già da domani iniziano a fare le assunzioni con contratti di almeno 12 mesi". "Ancora una volta - afferma - nonostante i nostri svariati appelli, si è dimostrata l'inadeguatezza gestionale della Regione in una situazione di emergenza. Senza un cambio di passo la situazione, con turni impossibili da coprire e carichi di lavoro non gestibili dalle risorse presenti, non farà che peggiorare".