Green Pass: lista avvocati "anti-regime", sono 6 in Piemonte

Sono sei per il Piemonte i nomi di avvocati definiti "anti-regime" contenuti in una lista che circola nelle chat e nelle pagine social di utenti No Vax. Si tratta, secondo quanto si afferma, di professionisti che sarebbero disponibili a patrocinare cause legali contro i provvedimenti di governo e Regioni in materia di politiche anti Covid. Su scala nazionale gli avvocati in elenco sono un'ottantina, quasi tutti indicati con indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare. Non sono chiare le modalità con cui la lista è stata messa a punto. Molti dei riferimenti sono rintracciabili abbastanza agevolmente su internet. Tra i nomi, inoltre, mancano comunque quelli di alcuni legali che negli ultimi due anni, oltre a prendere pubblicamente posizione con video, scritti e interventi a manifestazioni, hanno ingaggiato delle battaglie giudiziarie, diventando popolari negli ambienti No Vax e No Green Pass.